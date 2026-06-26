JD.com erhält Deutschlands Investitionskontroll-Freigabe bei Ceconomy

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--JD.com hat eine weitere regulatorische Hürde bei der geplanten Übernahme der MediaMarkt-Saturn-Mutter Ceconomy genommen. Beide Unternehmen teilten mit, sie hätten Deutschlands investitionskontrollrechtliche Freigabe für die Transaktion erhalten. Ein Sprecher des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie teilte mit, das Ministerium habe "für den Erwerb eine Genehmigung unter Auflagen erteilt". Diese sollen garantieren, dass personenbezogene Daten der Kunden von Ceconomy in Deutschland effektiv geschützt bleiben. Die Bundesregierung habe durch die Auflagen "zudem starke Überwachungs- und Kontrollrechte sowie die Möglichkeit, im Fall von Verstößen die Genehmigung zu widerrufen", so der Ministeriumssprecher in einer schriftlichen Stellungnahme.

Wer­bung Wer­bung

Das Bundeskartellamt hatte den Erwerb bereits unter Wettbewerbsgesichtspunkten geprüft und freigegeben.

Ceconomy zufolge stehen noch mehrere Genehmigungen von Regulierungsbehörden aus, unter anderem aus Spanien und Österreich. Auch die EU führt seit Ende Mai eine vertiefte Prüfung nach der EU-Drittstaatssubventionsverordnung (Foreign Subsidies Regulation (FSR)) durch.

JD.com teilte mit, das Unternehmen begrüße die außenwirtschaftliche Freigabe als einen "wichtigen Meilenstein" und rechne mit einem "Vollzug des Angebots in der zweiten Jahreshälfte 2026".

Wer­bung Wer­bung

Der chinesische Online-Handelsgigant JD.com hat sich mehr als 85 Prozent der Anteile an Ceconomy gesichert und will das Düsseldorfer Unternehmen nach Abschluss der Transaktion von der Börse nehmen. Beide Unternehmen haben eine Investitionsvereinbarung unterzeichnet, Ceconomy zufolge hat JD.com verbindliche Zusagen gegeben für Strategie, Mitarbeiter, den Hauptsitz und die Marken.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 11:42 ET (15:42 GMT)