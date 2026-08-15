JD.com macht EU Zugeständnisse für Ceconomy-Übernahme
Werte in diesem Artikel
Von Edith Hancock
DOW JONES--Für die EU-Genehmigung der Übernahme des Mediamarkt-Mutterkonzerns Ceconomy hat JD.com Zugeständnisse angeboten. Das geht aus einer Aktualisierung der Webseite der EU-Kommission hervor. Dort wird aber nicht beschrieben, welche Zugeständnisse der chinesische E-Commerce-Konzern anbietet.
Die Kommission hat Mai dieses Jahres im Rahmen der Verordnung der Staatengemeinschaft über drittstaatliche Subventionen eine eingehende Untersuchung des Angebots eingeleitet und im Juli eine formelle Mitteilung der Beschwerdepunkte herausgegeben. Hintergrund sind Bedenken, dass JD.com möglicherweise Subventionen erhalten hat, die den Binnenmarkt verzerren. Die Kommission hat eine vorläufige Frist bis zum 23. Oktober gesetzt, um ihre Untersuchung abzuschließen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 20, 2026 13:21 ET (17:21 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ceconomy St.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ceconomy St.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle JD.com Aktie News
JD.com Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JD.com nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.19
|JDcom Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.18
|JDcom Neutral
|Mizuho
|22.10.18
|JDcom Buy
|The Benchmark Company
|17.08.18
|JDcom Buy
|The Benchmark Company
|17.08.18
|JDcom Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.