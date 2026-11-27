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Mit einem Aktienrückkaufprogramm setzt die JDC Group nach dem jüngsten Kurssturz ein positives Signal. Zugleich verspricht das kommende Jahr einen kräftigen Wachstumsschub, der erhebliches Kurspotenzial eröffnet.

Der Finanzdienstleister JDC Group sendet ein klares Signal, dass ihm die eigene Aktie zu günstig erscheint. Wie gestern bekanntgegeben, haben die Wiesbadener ein Rückkaufprogramm beschlossen, in dessen Rahmen ab dem 30. November 2026 bis zu 350 Tsd. Aktien erworben werden sollen. Das entspricht etwa 2,5 Prozent des Grundkapitals. Der Rückkauf soll bis spätestens zum 30. Juni 2027 laufen und auf einen Gesamtkaufpreis von 5 Mio. Euro begrenzt sein. Die Aktie hat gestern bereits mit einem deutlichen Kurssprung reagiert, bietet aber weiterhin viel Potenzial, wenn das Unternehmen die starken Wachstumsprognosen für das kommende Jahr einhalten kann. Stimuliert durch die Reform der privaten Altersvorsorge (Stichwort: Altersvorsorgedepot) erwarten Analysten ein Umsatz- und EBITDA-Wachstum um jeweils 20 Prozent.

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Während die JDC Group eigene Aktien einsammelt, findet BENO für seine neuen Aktien bislang kaum Abnehmer. Am Wachstumskurs des Immobilienspezialisten ändert das allerdings überraschend wenig: zum Artikel

Nach dem Kursrutsch hat sich die JDC-Aktie bereits spürbar erholt, bei 2G Energy steht dieser Schritt noch aus. Dabei hat das Management gerade eine Sorge ausgeräumt, die den Kurs zuletzt belastet hatte. zum Artikel

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Erstellung am 27.11.26 um 10:08 Uhr.

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