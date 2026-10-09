JDC Group: Insider kaufen gegen den Kursrutsch

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Nach dem anhaltenden Kursrückgang setzen die Vorstände der JDC Group mit umfangreichen Insiderkäufen ein deutliches Zeichen. Gemessen an den Wachstumszielen des Managements erscheint die Bewertung bemerkenswert – zumal ein möglicher Rückenwind darin noch gar nicht berücksichtigt ist.

Nachdem die JDC-Aktie in den letzten Wochen weiter an Boden verloren hat, setzen die Insider nun ein deutliches Zeichen. Gestern und heute haben alle drei Vorstände des Finanzdienstleisters zusammen für über 270 Tsd. Euro die „eigene“ Aktie gekauft. Insgesamt summieren sich die Insiderkäufe damit seit Jahresbeginn auf über 580 Tsd. Euro. Dieser Vertrauensbeweis erscheint durchaus nachvollziehbar, denn die Fundamentaldaten des Unternehmens stehen in deutlichem Kontrast zum schwächelnden Aktienkurs.

Schon zum Halbjahr konnten die Wiesbadener ihren Umsatz um 22,7 Prozent auf 148,5 Mio. Euro steigern und das bereinigte EBITDA sogar um 82,7 Prozent auf 15,6 Mio. Euro. Folgerichtig wurde auch die Jahresprognose bestätigt, die einen kräftigen Wachstumssprung beim Umsatz auf 300 bis 330 Mio. Euro und beim bereinigten EBITDA auf 35 bis 38 Mio. Euro vorsieht, wenngleich aufgrund des aktuell schwierigen Umfelds nunmehr eher die Untergrenze der Spannen angepeilt wird. Für das kommende Jahr prognostiziert das Management dann aber einen noch deutlicheren Schub auf 450 bis 500 Mio. Euro Umsatz und 40 bis 50 Mio. Euro bereinigtes EBITDA. Dabei sind mögliche positive Impulse aus der Reform der staatlich geförderten Altersvorsorge (Stichwort: Altersvorsorgedepot) noch gar nicht berücksichtigt.

Auch wenn die Aktie als Reaktion auf die Insiderkäufe heute im frühen Handel einen kräftigen Freudensprung von 16 Prozent gemacht hat, dürfte sie bei Erreichen der Vorstandsziele mit einem KGV für 2027 von unter 12 noch deutliches Aufwärtspotenzial besitzen.

Während die JDC Group bereits kräftig wächst, hat bei BENO die Expansionsphase gerade erst begonnen. Nach dem Halbjahresstichtag wurde zudem eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um für zusätzlichen Schwung zu sorgen: zum Artikel

Anders als bei der JDC-Aktie, die heute einen kräftigen Sprung gemacht hat, verläuft die Erholung bei der Beteiligungsgesellschaft DEWB bislang eher leise. Gerade im schwachen Gesamtmarkt zeigt die Aktie aber eine Eigenschaft, die auf einen Stimmungswechsel hindeuten könnte: zum Artikel

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Erstellung am 09.10.26 um 10:24 Uhr.

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