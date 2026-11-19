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Nach einer überraschenden Prognosesenkung ist die JDC-Aktie kräftig eingebrochen. Die Ursache der Prognosesenkung liegt allerdings außerhalb des Unternehmens, das zugleich ausgesprochen starke Quartalszahlen vorgelegt hat, und könnte sich schon bald ins Gegenteil verkehren.

Ein heftiger Rückschlag für die JDC-Aktie: Nach einer überraschenden Prognosesenkung brach der Kurs gestern um rund 20 Prozent ein. Dabei hat der Finanzdienstleister zugleich ausgesprochen starke Quartalszahlen vorgelegt. Der Grund für die widersprüchliche Entwicklung ist die zum Jahreswechsel anstehende Reform der privaten Altersvorsorge. Sie könnte kurzfristig das Geschäft belasten, 2027 aber für einen kräftigen Wachstumsschub sorgen.

Gewinn mehr als verdoppelt

Im dritten Quartal steigerte JDC den Umsatz um 17,2 Prozent auf 64,5 Mio. Euro. Das EBITDA kletterte sogar von 2,5 auf 5,6 Mio. Euro. Nach neun Monaten steht damit ein Umsatzplus von 18,2 Prozent auf 208 Mio. Euro zu Buche, während das EBITDA um 82 Prozent auf 20,1 Mio. Euro sprang. Besonders erfreulich: Auch ohne die 2025 übernommene FMK-Gruppe wuchs der Umsatz im dritten Quartal organisch um 5,4 Prozent, nachdem die Neukundengewinnung im ersten Halbjahr noch gestockt hatte. Die steigende Profitabilität unterstreicht zudem, dass die digitale Versicherungsplattform zunehmend skaliert.

AVD-Reform verschiebt Geschäft

Dennoch senkte der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr. Erwartet wird für 2026 nunmehr ein Umsatz von 280 bis 300 Mio. Euro (bislang 300 bis 330 Mio. Euro) und ein EBITDA von 28 bis 32 Mio. Euro (bislang 35 bis 38 Mio. Euro). Hintergrund ist die geplante Einführung des staatlich geförderten Altersvorsorgedepots (AVD) Anfang 2027. Viele Kunden dürften deshalb geplante Abschlüsse zur Altersvorsorge ins kommende Jahr verschieben. Daher fällt das traditionell starke Jahresendgeschäft voraussichtlich schwächer als üblich aus. Allerdings dürfte der Nachholeffekt 2027 für zusätzliche Dynamik sorgen. Auch langfristig eröffnet die Reform erhebliche Wachstumschancen für JDC.

Aktie sehr günstig

Nach dem jüngsten Kurssturz auf rund 14,50 Euro beträgt der Börsenwert nur noch etwa 200 Mio. Euro. Schon auf Basis der bisherigen Analystenschätzungen, die ohne etwaige Nachholeffekte der AVD-Reform einen Gewinn je Aktie von 1,28 Euro für 2027 vorsehen, errechnet sich ein KGV von lediglich gut 11. Sollte JDC das organische Wachstum verstetigen und wie erwartet von einer kräftigen Belebung des Altersvorsorgegeschäfts profitieren können, erscheint die Bewertung der Aktie ausgesprochen niedrig. Die heftige Kursreaktion könnte sich daher als interessante Einstiegschance erweisen.

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Erstellung am 19.11.26 um 11:47 Uhr.

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