JDC Group: Starke Zahlen, und das Beste kommt noch

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JDC Group überzeugt im ersten Halbjahr mit kräftigem Umsatz- und Ergebnissprung. Mit dem Altersvorsorgedepot steht zudem bereits der nächste Kurstreiber bereit.

Mit starken Halbjahreszahlen hat sich die JDC Group zu Wort gemeldet. Von Januar bis Juni konnte der Finanzdienstleister den Umsatz um kräftige 18,7 Prozent auf 143,5 Mio. Euro steigern, das EBITDA legte sogar um 82,5 Prozent auf 14,5 Mio. Euro zu.

Dabei bilden die ausgewiesenen Zahlen das tatsächliche Wachstum noch nicht einmal vollständig ab. Anlässlich der Halbjahreszahlen haben sich die Wiesbadener erstmals dazu entschieden, wegen des volatilen Börsenumfelds die unterjährig anfallenden Performance-Gebühren im Investment-Bereich nicht mehr erfolgswirksam abzugrenzen. Bereinigt um diesen Effekt konnte der Umsatz im Vorjahresvergleich sogar um 22,7 Prozent zulegen, während das EBITDA um 82,7 Prozent nach oben schnellte.

Wachstumstreiber war einmal mehr das Kerngeschäft Advisortech, also die Abwicklungsplattform für Finanzmakler. Der Umsatz des Segments konnte im ersten Halbjahr bereinigt um 26,1 Prozent auf 124,2 Mio. Euro zulegen. Das ist umso bemerkenswerter, als die Neukundengewinnung angesichts der multiplen makroökonomischen und geopolitischen Krisen weiterhin unter der verunsicherten Anlegerstimmung bei Altersvorsorgeprodukten litt. Überkompensiert wurde dies durch die im vergangenen September übernommene FMK-Gruppe. Die auf digitale Leadgenerierung spezialisierte Gesellschaft hat sich inzwischen als regelrechter Volltreffer erwiesen und konnte allein im ersten Halbjahr rund 22 Mio. Euro zum Umsatz und 7 Mio. Euro zum EBITDA beitragen. Damit trug FMK fast allein das Wachstum im Segment.

Doch auch das kleinere Segment Advisory, in dem die direkte Betreuung von Privatkunden über die Tochter FiNUM gebündelt ist, konnte seinen Beitrag leisten. Der Umsatz stieg um 8,0 Prozent, das EBITDA um 6,3 Prozent.

Dass die Börse dennoch verhalten auf die Zahlen reagierte, dürfte vor allem daran gelegen haben, dass der Vorstand die Jahresprognose nun nur noch am unteren Ende erreichen will. Diese sieht allerdings weiterhin ein ausgesprochen dynamisches Wachstum auf 300 bis 330 Mio. Euro Umsatz (Vorjahr: 250,0 Mio. Euro) und 35 bis 38 Mio. Euro EBITDA (Vorjahr: 20,6 Mio. Euro) vor. Selbst am unteren Ende der Spanne würde das einen kräftigen Ergebnissprung bedeuten und weiteres Aufwärtspotenzial signalisieren.

Zumal ein weiterer Wachstumsschub bereits absehbar ist: Zum 1. Januar 2027 soll das neue staatlich geförderte Altersvorsorgedepot an den Start gehen. Damit wird die steuerliche Förderung der privaten Altersvorsorge erstmals auch für renditeorientierte Kapitalanlagen wie Fonds und ETFs geöffnet. Spätestens im vierten Quartal dürften die entsprechenden Marketing- und Vertriebsmaßnahmen der Fonds- und Versicherungsgesellschaften an Fahrt aufnehmen. Davon könnte JDC als Plattformanbieter und über seine Aktivitäten in der digitalen Kundengewinnung gleich auf mehreren Ebenen profitieren.

Das eigentliche Potenzial der Aktie dürfte damit noch gar nicht eingepreist sein. Denn gelingt es JDC, wie geplant bereits im kommenden Jahr auf 450 bis 500 Mio. Euro Umsatz und 40 bis 50 Mio. Euro EBITDA zu wachsen, würde der Konzern seine Ertragskraft innerhalb weniger Jahre mehr als verdoppeln.

Perspektivisch bleibt die JDC-Aktie daher trotz des aktuell herausfordernden Umfelds hochinteressant. Die starke operative Entwicklung, die erfolgreiche Integration von FMK und der bevorstehende Neustart der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge liefern gleich mehrere substanzielle Wachstumstreiber. Die Halbjahreszahlen könnten damit weniger der Höhepunkt als vielmehr der Auftakt für eine neue Wachstumsphase sein.

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Erstellung am 19.08.26 um 13:46 Uhr.

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