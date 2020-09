JDE Peet's ernennt Fabien Simon zum Chief Executive Officer

JDE Peet's (Euronext Amsterdam: JDEP), die nach Umsatz weltweit größte reine Kaffee- und Teegruppe, gab heute die Ernennung von Fabien Simon zum Chief Executive Officer mit Wirkung vom 7. September 2020 bekannt. Er hat seinen Sitz in Amsterdam.

Simon, der seit der Börsennotierung von JDE Peet's als Director fungiert, verfügt über umfangreiche Erfahrungen innerhalb des Unternehmens und des Sektors. Simon stand an der Spitze der erfolgreichen Notierung von JDE Peet's an der Amsterdamer Börse Euronext im Mai 2020 und brachte 2,58 Milliarden Euro beim größten europäischen Börsengang des Jahres ein. Zwischen August 2014 und Januar 2019 war er CFO von Jacobs Douwe Egberts (JDE) und leitete die M&A-Strategie und mehrere groß angelegte Integrationen.

"Niemand kennt dieses Geschäft besser als Fabien", sagte Olivier Goudet, Vorsitzender von JDE Peet's und CEO & Managing Partner von JAB. "Fabien leitete nicht nur den erfolgreichen Börsengang von JDE Peet's, er beaufsichtigte auch die Gründung von JDE und seine Umwandlung in ein globales Kaffee- und Tee-Kraftwerk."

Simons Ernennung folgt auf die starke Leistung von JDE Peet's in der ersten Hälfte des Jahres 2020, in der das Unternehmen die Widerstandsfähigkeit seines Geschäfts und seiner Marken trotz der beispiellosen wirtschaftlichen und sozialen Zerrüttung durch COVID-19 bewiesen hat.

"JDE Peet's ist ein seltenes Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz über Wirtschafts-, Markt- und Verbraucherzyklen hinweg", fügte Simon hinzu. "Es ist ein Privileg, dieses Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase zu führen, aufbauend auf unserem einzigartigen Portfolio von Marken, Produkten und Kanälen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und die unzähligen Möglichkeiten zu nutzen, weltweit Marktanteile an Kaffee und Tee zu gewinnen. Ich freue mich darauf, dieses unglaubliche Unternehmen in den kommenden Jahren zu leiten."

Simon tritt die Nachfolge von Casey Keller an, der sich entschied, in die Vereinigten Staaten zurückzukehren, um bei seiner Familie zu sein, die aufgrund der Auswirkungen der Pandemie auf Gesundheit und Sicherheit nicht nach Amsterdam umziehen konnte.

Goudet fügte hinzu: "Im Namen des Vorstands möchte ich Casey für seine Beiträge an dieser Organisation danken. Casey kam 2018 als CEO zu Peet's Coffee und erzielte unter seiner Führung ein starkes Wachstum und rekordverdächtige Marktanteilsgewinne. Danach übernahm er das Ruder von JDE Peet's und bewies bemerkenswerte Führungsqualitäten und großartige Ergebnisse inmitten eines außergewöhnlichen Arbeitsumfelds. Wir wünschen ihm und seiner Familie das Allerbeste."

Simon wird vom Vorstand zum CEO ernannt. Die Ernennung wird der Förmlichkeit halber auf der nächsten Generalversammlung vorgelegt werden.

Fabien Simon, ein französischer Staatsbürger, der seit 2014 in Amsterdam lebt, ist seit der Gründung von JDE Peet's Director und war für die Leitung der erfolgreichen Notierung an der Amsterdamer Börse Euronext im Mai 2020 verantwortlich. Seit Januar 2019 ist er außerdem Partner und CFO von JAB und Chairman der Heimtierpflegeplattform. Simon wird von all seinen anderen Funktionen bei JAB zurücktreten, einschließlich seiner Vorstandspositionen bei Keurig Dr. Pepper und Krispy Kreme sowie seiner Rolle als CFO von JAB. Zwischen August 2014 und Januar 2019 war Simon als CFO von JDE tätig, während dieser Zeit leitete er die M&A-Strategie und mehrere große Integrationen. Vor seiner Tätigkeit bei JDE war er 13 Jahre lang bei Mars in verschiedenen Führungspositionen im Finanzbereich tätig, unter anderem als CFO für den Asien-Pazifik-Raum, Vice President und CFO Petcare Europe und Finance Director Europa. Simon war außerdem acht Jahre lang bei Valeo in verschiedenen Führungspositionen tätig, unter anderem als Finance Director. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Finanzen und Wirtschaft der Universität Picardie Jules Verne, Amiens, und einen Abschluss als Wirtschaftsprüfer. Er lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Amsterdam.

Über JDE Peet’s

JDE Peet’s ist, gemessen am Umsatz, die weltweit größte Pure-Play-Unternehmensgruppe für Kaffee und Tee. Im am 31. Dezember 2019 abgelaufenen Geschäftsjahr ("GJ") servierte das Unternehmen in mehr als 100 Ländern sowohl in erschlossenen als auch in neuen Märkten etwa 130 Milliarden Tassen Kaffee und Tee. Mit seinem Portfolio aus über 50 führenden globalen, regionalen und lokalen Kaffee- und Teemarken bietet JDE Peet’s ein umfassendes Angebot hochwertiger und innovativer Kaffee- und Teeprodukte sowie Lösungen zur Deckung des Kundenbedarfs in verschiedenen Märkten, für verschiedene Verbraucherpräferenzen und auf verschiedenen Preisebenen. Im GJ 2019 generierte JDE Peet’s einen Gesamtumsatz von 6,9 Milliarden EUR und beschäftigte weltweit durchschnittlich 21.255 Mitarbeiter. Das globale Portfolio von JDE Peet's umfasst Jacobs, Peet's, L'OR, Senseo, Tassimo und Ti Ora.

Weitere Informationen finden Sie unter www.JDEPeets.com.

