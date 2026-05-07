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Jede dritte neue Schule mit Kühlungsanlage

30.06.26 08:45 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Angesichts steigender Temperaturen werden in Deutschland anteilig mehr Neubauten mit Kühlungsanlagen ausgestattet. Bei Wohngebäuden hat sich der Anteil binnen zehn Jahren von 1,9 auf 4,3 Prozent verdoppelt, wie das Statistische Bundesamt berichtet.

Deutlich höher ist der Anteil bei Bürogebäuden: 37,8 Prozent der 2025 fertiggestellten Büro- und Verwaltungsgebäude hatten Kühlungsanlagen. Auch hier ist der Anteil gestiegen - von 30,9 Prozent im Jahr 2015. Als Grund für die deutlich höhere Quote nennen die Statistiker Vorschriften zum Arbeitsschutz und die Fürsorgepflicht von Arbeitgebern gegenüber ihren Beschäftigten.

Mehr als Klimaanlagen

Neben Klimaanlagen können auch thermisch betriebene Anlagen eingesetzt werden wie Deckenkühlungen oder Fußbodenheizungen mit Kühlfunktion.

Bei Gebäuden des Gesundheitswesens stieg der Anteil kühlbarer Einrichtungen von 24,8 auf 34,4 Prozent. In Schulen und Forschungseinrichtungen lag er 2025 nahezu unverändert bei 33,9 Prozent. Sozialeinrichtungen wie Kitas und Pflegeheime folgen mit 14,5 Prozent, was eine deutliche Steigerung zeigt nach 5,7 Prozent im Jahr 2015./ceb/DP/stk