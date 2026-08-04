Jeder achte Erwachsene in Deutschland hält Kryptowährungen

04.08.26 05:25 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Knapp neun Millionen Menschen in Deutschland ab 18 Jahren besitzen derzeit Kryptowährungen. Dies entspricht einem Anteil von 12,8 Prozent der volljährigen Bevölkerung, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsinstituts YouGov im Auftrag der Management- und Technologieberatung BearingPoint hervorgeht.

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4,9 Prozent der Befragten haben in der Vergangenheit Bitcoin oder andere Kryptowährungen besessen, sind aber bereits wieder aus dem Markt ausgestiegen. Ferner zeigt sich ein Potenzial von 11,4 Prozent (rund 7,9 Millionen Menschen), die noch keine Digitalwährungen halten, sich einen Kauf aber vorstellen können. Die große Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland blickt jedoch distanziert auf die digitale Anlageklasse: 67,4 Prozent besitzen keine Kryptowährungen und schließen dies auch für die Zukunft kategorisch aus.

Besonders stark ausgeprägt sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und Altersgruppen. Während 18,8 Prozent der Männer digitale Coins im Depot halten, liegt die Quote bei den Frauen bei lediglich 7,2 Prozent. Unter den 25- bis 34-Jährigen besitzt fast ein Drittel (28,4 Prozent) Kryptowährungen, während die Anlageklasse bei der Generation ab 55 Jahren kaum eine Rolle spielt.

Unter den aktiven Krypto-Anlegern in Deutschland bleibt Bitcoin der unangefochtene Marktführer: Drei Viertel der Besitzer (74,6 Prozent) halten Anteile der Ur-Kryptowährung im Depot. Mit deutlichem Abstand folgt Ethereum auf dem zweiten Platz (33,1 Prozent), während gut ein Fünftel der Investoren auf Solana (22,7 Prozent) setzt. Auch XRP (18,1 Prozent), Cardano (13,6 Prozent) und der bekannteste Memecoin Dogecoin (13,0 Prozent) erreichen jeweils zweistellige Prozentwerte.

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In der Gesamtbevölkerung herrscht dabei ein klares Risikobewusstsein: Fast ein Drittel der Befragten (32,7 Prozent) stuft Kryptowährungen primär als hochspekulatives Produkt ein./chd/DP/zb