Jeder Dritte würde auf Pkw verzichten bei besseren Mobilitätsangeboten

BERLIN (Dow Jones)--Jeder dritte Besitzer eines privaten Autos würde auf das eigene Auto verzichten, wenn es genügend verfügbare Sharing-Angebote oder Busse und Bahnen gäbe. Das ergab eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Demnach würden 35 Prozent das Auto abgeben, wenn ausreichend attraktive Sharing-Angebote wie Car-Sharing, Bike-Sharing oder Scooter-Sharing in der unmittelbaren Umgebung vorhanden wären. Genauso viele würden auf das eigene Auto verzichten, wenn der öffentliche Nahverkehr in der Gegend besser ausgebaut wäre. Zugleich sagen 31 Prozent, dass sie ihr Auto unter keinen Umständen abgeben würden.

"Viele Menschen haben Lust auf klimafreundlichere Mobilität. Die Mobilitätswende gelingt aber nur, wenn es auch jenseits der urbanen Zentren attraktive Alternativen zum eigenen PKW gibt", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Mit dem klassischen öffentlichen Personennahverkehr lasse sich ein alternatives Mobilitätsangebot in einem Flächenland wie Deutschland allerdings nicht realisieren. Daher gehörten digitale Plattformen und Sharing auch in ländlichen Regionen ins Zentrum der Mobilitätspolitik.

Laut Umfrage würden 28 Prozent auf den eigenen Pkw verzichten, wenn Sharing- oder On-Demand-Angebote günstiger wären. Für ein Viertel der Befragten wäre ein Verzicht denkbar, wenn Bushaltestellen und Bahnhöfe durch Sharing- oder On-Demand-Angebote erreicht werden könnten. Ohne Auto kämen 18 Prozent aus, wenn der ÖPNV in der Gegend günstiger wäre oder für 15 Prozent wenn attraktive On-Demand-Angebote wie Free Now oder Uber in der unmittelbaren Umgebung zur Verfügung stünden. Für 10 Prozent käme der Verzicht auf das eigene Auto nur dann infrage, wenn ein Autoverbot in der Innenstadt durchgesetzt würde, für 9 Prozent, wenn am Wohnort nicht mehr genügend oder teurere Parkplätze zur Verfügung stünden.

