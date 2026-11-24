Jeder vierte Einbruch findet zwischen Zeitumstellung und Jahresende statt
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Helvetia Baloise Holding AG
/ Schlagwort(e): Studie
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Die Zahl der gemeldeten Einbruchdiebstähle ist gemäss den Schadendaten von Helvetia in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen: Von rund 27 auf 42 Einbruchdiebstähle pro 10’000 Policen, sprich einem Anstieg um rund 60%. Gleichzeitig stieg die durchschnittliche Schadenssumme von CHF 6’500 pro Einbruch auf über CHF 7’100 im Jahr 2025, was einem Zuwachs von rund 9% entspricht. Besonders häufig kommt es in den dunklen Monaten November und Dezember zu Einbrüchen. Rund jeder vierte Einbruch findet in diesem Zeitraum statt. Die Auswertung zeigt zudem regionale Schwerpunkte und macht deutlich, wie wichtig einfache Präventionsmassnahmen sind.
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Nach der Zeitumstellung wird es nun noch früher dunkel. Eine Auswertung von Helvetia zeigt, dass Einbruchdiebstähle in den letzten Jahren massiv zugenommen haben. Die Zahl der Einbruchdiebstähle pro 10’000 Policen stieg von 27 auf 42 Einbrüche. Das entspricht einem Anstieg von rund 60%. Diese Entwicklung zeigt, dass Einbruchdiebstähle weiterhin ein ernst zu nehmendes Risiko darstellen. Neben dem finanziellen Schaden belasten Einbrüche Betroffene oft auch emotional stark, insbesondere wenn Täter in private Wohnräume eindringen.
Erhöhte Einbruchgefahr in der dunklen Jahreszeit
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Bei den 56- bis 65-Jährigen wird am häufigsten eingebrochen
In Einfamilienhäusern wird deutlich häufiger eingebrochen
Einbrüche regional ungleich verteilt: Genf bleibt Spitzenreiter
Durchschnittlicher Schaden liegt bei über CHF 7’000
Zwischen den Kantonen zeigen sich deutliche Unterschiede bei den durchschnittlichen Schadensummen pro Einbruch. Die höchsten Werte wurden in den Kantonen Zug, Nidwalden, Zürich und Genf verzeichnet, wo pro Einbruch durchschnittlich Diebesgut im Wert von über CHF 8’000 entwendet wurde. Spitzenreiter ist der Kanton Zug mit einem Schadendurchschnitt von über CHF 12’000 in den letzten fünf Jahren. Die niedrigsten durchschnittlichen Schadensummen weisen dagegen die Kantone Basel-Stadt, Obwalden, Glarus, Wallis und Schwyz mit rund CHF 4’000 pro Einbruchdiebstahl auf. Nicht berücksichtigt sind dabei Schäden am Gebäude, die durch den Einbruch verursacht werden. Berücksichtigt wurden ausschliesslich die durch die Einbruchdiebstähle entwendeten Vermögenswerte.
Prävention bleibt zentral
Einfache Verhaltensregeln können helfen, um das Einbruchrisiko zu senken: Haus- und Wohnungstüren sollten immer abgeschlossen, Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren konsequent geschlossen und keine Fenster gekippt offengelassen werden. Zudem kann Licht den Eindruck erwecken, dass jemand zu Hause ist. Wichtig ist auch, keine Hinweise auf Abwesenheiten zu geben.
Weiter empfiehlt Philipp Götschmann, zu Hause oder im Geschäft nur so viel Bargeld aufzubewahren, wie tatsächlich benötigt wird, und Wertsachen nicht an vermeintlich sicheren Orten zu verstecken, da viele dieser Verstecke Tätern bekannt sind. «Tresore sollten korrekt verankert sein, damit sie nicht einfach abtransportiert werden können. Wenn Täter sofort erkennen, dass nichts zu holen ist, sinkt das Risiko, dass sie bei der Suche weitere Türen, Wände oder Einrichtungen beschädigen.» Zudem sollten Feuerlöscher nicht in der Nähe von Tresoren gelagert werden, da sie von Tätern missbraucht werden können, um Spuren zu verwischen.
Die Auswertung macht deutlich: Besonders in der dunklen Jahreszeit lohnt es sich, Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen und einfache Massnahmen konsequent umzusetzen. Wer Bargeld reduziert, Wertsachen sicher aufbewahrt und potenzielle Einstiegsmöglichkeiten erschwert, kann das Risiko eines Einbruchs senken und mögliche Schäden begrenzen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Baloise Holding AG
|Aeschengraben 21
|4001 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.helvetia-baloise.com
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|CH0466642201
|Valorennummer:
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2440930 24.11.2026 CET/CEST
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