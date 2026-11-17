Jeena Sikho Lifecare präsentierte in der am 14.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,95 INR, nach 4,73 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Jeena Sikho Lifecare im vergangenen Quartal 2,35 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jeena Sikho Lifecare 1,90 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net