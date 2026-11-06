Jefferies & Company Inc.: Airbus SE-Aktie erhält Hold

Aktieneinstufung

06.11.26 12:34 Uhr

Airbus SE-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für den Oktober mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Mit 74 Stück seien 3 Maschinen weniger an die Kunden gegangen als von ihr erwartet, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Im November/Dezember müssten die Flugzeugauslieferungen nun um ein Fünftel steigen, damit das Unternehmensziel für 2026 erreicht werde. Dabei dürfte dann der Lagerbestand helfen, der höher sei als üblich.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Airbus SE befand sich um 12:18 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 195,98 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 7,15 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 55.490 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 0,7 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 18.02.2027 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.