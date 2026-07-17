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Analyse im Fokus

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Heidelberg Materials-Aktie

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Heidelberg Materials-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Heidelberg Materials-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Glynis Johnson.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
174.60 EUR 1.30 EUR 0.75 %
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Die jüngst angekündigten Reformvorschläge zum EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) betrachte sie als positiv für die europäischen Zementhersteller, da die Verlängerung der Zuteilung kostenloser Emissionszertifikate weniger deutlich als erwartet ausfalle, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.

Aktieninformation im Fokus: Die Heidelberg Materials-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Um 13:19 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 174,30 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 67,53 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 68.921 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 20,3 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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Heidelberg Materials Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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DatumRatingAnalyst
13:36 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Heidelberg Materials Outperform Bernstein Research
07.07.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
01.07.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG