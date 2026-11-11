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Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Symrise-Aktie

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Symrise-Aktie

Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Analyse der Symrise-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
94.22 EUR 0.88 EUR 0.94 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Den Aussagen des Aromen- und Duftstoffeherstellers zufolge sei das Wachstum Bereich Heimtiernahrung zurück, und es werde weiter in die geografische Expansion und Rohstoffe investiert, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem gehe die überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung im nordamerikanischen Geschäft mit Lebensmitteln und Getränken weiter.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Symrise-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 15:18 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 94,66 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 20,43 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.141 Symrise-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 39,7 Prozent nach oben. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 10.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

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Datum Rating Analyst
15:31 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
09:06 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research

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