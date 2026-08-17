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Jefferies & Company Inc. bescheinigt Hold für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Hold für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Analyse der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
55.16 EUR 0.78 EUR 1.43 %
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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DHL Group von 52 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Michael Aspinall nannte in einer Branchenbetrachtung vom Montag DSV als seinen bevorzugten globalen Logistiktitel nach dessen Quartalszahlen. Auf den Plätzen folgen Kuehne + Nagel und DHL. Den Bonnern attestierte Aspinall ebenso wie den mit "Buy" bewerteten Konkurrenten ein überraschend dauerhaftes Wachstum und begründete die Anlageempfehlung mit der Bewertung der Aktie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:49 Uhr 0,9 Prozent auf 55,08 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 7,12 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 63.807 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 22,9 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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DatumRatingAnalyst
10:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
07.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
06.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research

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