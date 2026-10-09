Jefferies & Company Inc. beurteilt Airbus SE-Aktie mit Hold

Analyse im Fokus

09.10.26 13:07 Uhr

Jefferies & Company Inc. hat die Airbus SE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für September lägen bei 72 Stück und damit um 4 Jets über ihrer Schätzung, schrieb Chloe Lemarie am Freitag.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 12:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 186,52 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 7,23 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 43.529 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 4,1 Prozent nach. Voraussichtlich am 28.10.2026 wird Airbus SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.