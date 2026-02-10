Investment-Tipp

Jefferies & Company Inc.-Analyst Lucas Ferhani hat eine ausführliche Untersuchung des Siemens Energy-Papiers durchgeführt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 164 Euro auf "Buy" belassen. Angetrieben von der Dynamik im Geschäft mit Gaskraftwerken sei der Start ins Geschäftsjahr stark gewesen, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch nach Zahlen. Der bestätigte Ausblick für das Gesamtjahr habe nun Spielraum nach oben bei Margen und Cashflow.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 09:22 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 158,60 EUR nach oben. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 3,40 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 295.047 Stück gehandelt. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 31,7 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Energy am 11.02.2026 vorlegen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



