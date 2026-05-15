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Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie

18.05.26 12:04 Uhr
Wie stabil ist die Deutsche Börse-Aktie? Das neue Rating von Jefferies & Company Inc. gibt Aufschluss | finanzen.net

Die Deutsche Börse-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
250,70 EUR 5,90 EUR 2,41%
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Der britische Hedgefonds TCI sei bei der Deutschen Börse wieder dabei mit einem Anteil von 5,15 Prozent - 20 Jahre nachdem TCI die Pläne des deutschen Börsenbetreibers für eine Übernahme der London Stock Exchange durchkreuzt und als wertzerstörend bezeichnet habe, schrieb Tom Mills am Montag. Es sei ihm derzeit nicht klar, warum TCI eine Posiiton bei der Deutschen Börse aufgebaut habe und welche Absichten man hege. Der Dax-Konzern befinde sich aber in einem Prozess eines weiteren signifikanten Zukaufs; die Akquisition der Fondsplattform Allfunds, sofern kartelltrechtlich genehmigt, sollte in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen sein und öffne womöglich ein Fenster für aktivistische Interventionen.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Um 11:48 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 250,40 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 11,82 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 178.650 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 13,9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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