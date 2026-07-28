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Aktuelle Analyse

Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Rheinmetall-Aktie

Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1,163.00 EUR 68.00 EUR 6.21 %
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Rüstungskonzerns habe die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz sei 4 Prozent höher als vom Markt erwartet ausgefallen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Rheinmetall-Aktie am Tag der Analyse

Um 14:36 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,7 Prozent auf 1.159,20 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 12,15 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 237.268 Rheinmetall-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 25,0 Prozent abwärts. Die Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Rheinmetall am 06.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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14:51 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG