Aktie auf dem Prüfstand

Jefferies & Company Inc. hat die RWE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" belassen. Ahmed Farman geht davon aus, dass Orsted und RWE die Hauptnutznießer der bevorstehenden europäischen Offshore-Ausschreibungen sein werden. Dies schrieb er in einer Einschätzung vom Dienstagabend.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die RWE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die RWE-Aktie wies um 09:56 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 54,42 EUR abwärts. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 194.813 RWE-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 22,6 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 17:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.