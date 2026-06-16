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Aktie auf dem Prüfstand

Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für RWE-Aktie

17.06.26 10:13 Uhr
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Prognose: Was jetzt mit der RWE-Aktie passiert | finanzen.net

Jefferies & Company Inc. hat die RWE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" belassen. Ahmed Farman geht davon aus, dass Orsted und RWE die Hauptnutznießer der bevorstehenden europäischen Offshore-Ausschreibungen sein werden. Dies schrieb er in einer Einschätzung vom Dienstagabend.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die RWE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die RWE-Aktie wies um 09:56 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 54,42 EUR abwärts. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 194.813 RWE-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 22,6 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 17:42 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

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