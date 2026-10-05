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Aktieneinstufung

Jefferies & Company Inc.: Deutsche Börse-Aktie erhält Buy

Jefferies & Company Inc.: Deutsche Börse-Aktie erhält Buy

Deutsche Börse-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Tom Mills genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
292.40 EUR -1.60 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse von 280 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank weiter guter Handelsvolumina und der Volatilität der Finanzmärkte hätten sich die Aktien von Deutsche Börse und Euronext erfreulich entwickelt und erschienen inzwischen weitgehend angemessen bewertet, schrieb Tom Mills am Sonntag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Weitere Kursanstiege hingen nun von den Unternehmensgewinnen ab. Mills bevorzugt aus Bewertungssicht Euronext. London Stock Exchange hinke den Konkurrenten kursseitig hinterher und habe am meisten Luft nach oben. Die für eine Erholung nötigen Belege erwartet der Experte aber erst 2027.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 12:41 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 288,10 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 14,54 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 59.258 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 31,0 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:02 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
05.10.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Deutsche Börse Buy Warburg Research
02.10.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
01.10.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.

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