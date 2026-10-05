Jefferies & Company Inc. gibt Fresenius SE-Aktie Buy

Fresenius SE-Analyse im Blick

05.10.26 13:04 Uhr

Jefferies & Company Inc. hat eine ausführliche Analyse der Fresenius SE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius vor einem Treffen mit dem Chef Michael Sen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die geschäftliche Dynamik und die zukünftigen Perspektiven der Segmente Biosimilars, Medtech und Ernährung dürften im Fokus stehen, schrieb James Vane-Tempest in einem Ausblick am Montag. Hinzu komme die Frage der Nachhaltigkeit der durch neue Produkte und Dienste angetriebenen Wachstumsagenda.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 12:47 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 44,26 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 24,28 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 128.148 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 9,6 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.