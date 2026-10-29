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Jefferies & Company Inc. gibt Henkel vz-Aktie Hold

Jefferies & Company Inc. gibt Henkel vz-Aktie Hold

Henkel vz-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst David Hayes einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
79.90 EUR 2.28 EUR 2.94 %
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Das Analysehaus Jefferies hat Henkel nach vorläufigen Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe positiv überrascht, schrieb David Hayes am Donnerstag. Der angehobene Umsatzausblick sei aber schon weitgehend eingepreist.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Kaum Bewegung ließ sich um 13:02 Uhr bei der Henkel vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 77,94 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 0,08 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 147.646 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 15,8 Prozent aufwärts. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

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Alle: Alle Empfehlungen

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Datum Rating Analyst
13:16 Henkel vz Hold Jefferies & Company Inc.
13:16 Henkel vz Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
13.10.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research

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