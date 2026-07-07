Jefferies & Company Inc. gibt HOCHTIEF-Aktie Hold

Aktie bewertet

29.07.26 12:07 Uhr

Jefferies & Company Inc. hat die HOCHTIEF-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 508 auf 493 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der großen Nachfrage nach Rechenzentren hätten die Ertragskennziffern des Baukonzerns seine Schätzungen erneut übertroffen, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe die sich verschlechternde Stimmung im Bereich Künstliche Intelligenz zu einer Abwertung des gesamten Sektors geführt. Entsprechend habe er sein Kursziel gesenkt.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der HOCHTIEF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 435,20 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,28 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.849 Stück gehandelt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 31,1 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 18:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.