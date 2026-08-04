Jefferies & Company Inc. gibt Infineon-Aktie Buy
Jefferies & Company Inc.-Analyst Janardan Menon hat eine umfassende Analyse des Infineon-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität liege etwas unter dem Konsens, schrieb Janardan Menon in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Umsatzprognose des Chip-Herstellers für das laufende vierte Geschäftsquartal liege um zwei Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 3,9 Prozent auf 61,21 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 56,84 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 380.713 Infineon-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 63,5 Prozent zu Buche. Am 05.08.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
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Infineon Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|03.07.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.