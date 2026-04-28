Experten-Analyse

Das QIAGEN-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Tycho Peterson genauer unter die Lupe genommen.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen von 59 auf 46 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tycho Peterson aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Diagnostikkonzern nach dessen finalen Zahlen zum ersten Quartal, die die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt hätten. Er senkte seine Umsatz-, Margen- und Gewinnschätzungen wegen der schon Ende April angepassten Zielsetzungen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der QIAGEN-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von QIAGEN befand sich um 15:27 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 28,56 EUR ab. Zuletzt wechselten 229.277 QIAGEN-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 30,2 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.