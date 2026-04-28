DAX24.799 -0,5%Est506.007 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,20 -1,3%Nas25.919 +0,3%Bitcoin68.386 -1,3%Euro1,1771 +0,2%Öl98,08 -3,8%Gold4.746 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Intel 855681 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Wall Street startet freundlich -- Rheinmetall mit höherem Gewinn im ersten Quartal -- Peloton, Infineon, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ, Microsoft, Datadog im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie unbeeindruckt: Experte bekräftigt Kaufempfehlung und Kursziel NVIDIA-Aktie unbeeindruckt: Experte bekräftigt Kaufempfehlung und Kursziel
Jefferies & Company Inc. gibt QIAGEN-Aktie Buy Jefferies & Company Inc. gibt QIAGEN-Aktie Buy
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Experten-Analyse

Jefferies & Company Inc. gibt QIAGEN-Aktie Buy

07.05.26 15:43 Uhr
Das musst du wissen: Jefferies & Company Inc. bewertet die QIAGEN-Aktie mit Buy | finanzen.net

Das QIAGEN-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Tycho Peterson genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
28,70 EUR -0,82 EUR -2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen von 59 auf 46 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tycho Peterson aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Diagnostikkonzern nach dessen finalen Zahlen zum ersten Quartal, die die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt hätten. Er senkte seine Umsatz-, Margen- und Gewinnschätzungen wegen der schon Ende April angepassten Zielsetzungen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der QIAGEN-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von QIAGEN befand sich um 15:27 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 28,56 EUR ab. Zuletzt wechselten 229.277 QIAGEN-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 30,2 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: QIAGEN

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
15:41QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
14:31QIAGEN Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026QIAGEN KaufenDZ BANK
29.04.2026QIAGEN Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15:41QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
29.04.2026QIAGEN KaufenDZ BANK
29.04.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2026QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
28.04.2026QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14:31QIAGEN Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026QIAGEN Equal WeightBarclays Capital
28.04.2026QIAGEN Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026QIAGEN Equal WeightBarclays Capital
06.02.2026QIAGEN HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen