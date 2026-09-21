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Jefferies & Company Inc. gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Buy

Jefferies & Company Inc. gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Buy

Das Volkswagen (VW) vz-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Philippe Houchois genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
75.86 EUR -0.34 EUR -0.45 %
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Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Das neue operative Margenziel (Ebit) entspreche einem Ebit 12 Milliarden Euro unter der Mitte der bisherigen Zielspanne, schrieb Philippe Houchois am Freitag. Die Konsensschätzungen hätten das Risiko einer operativen Ergebnisenttäuschung insbesondere wegen China aber schon großteils eingepreist. Der Experte hält die zusätzlichen Milliarden-Abschreibungen für Porsche für die schlimmste Nachricht.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:42 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 75,84 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 58,23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 475.765 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 21,9 Prozent abwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 29.10.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 19:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 19:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:56 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
11:51 Volkswagen (VW) vz Halten DZ BANK
11:46 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
10:26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
19.09.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets

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