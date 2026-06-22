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Jefferies & Company Inc.: Hold für Beiersdorf-Aktie

23.06.26 15:28 Uhr
Was ist die Beiersdorf-Aktie wirklich wert? Jefferies & Company Inc. gibt die Antwort | finanzen.net

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Jefferies & Company Inc.-Analyst Molly Wylenzek das Beiersdorf-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf vor Quartalszahlen von 84 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Entwicklung der Marke Nivea dürfte auch im zweiten Jahresviertel der Schwachpunkt des Konsumgüterkonzerns geblieben sein, schrieb Molly Wylenzek in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Bedeutung der Consumer-Sparte für die Marktstimmung und die Bewertung reflektiere das niedrigere Kursziel.

Aktienanalyse online: Die Beiersdorf-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:12 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 71,24 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,70 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 156.643 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 22,9 Prozent ein. Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 05.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

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