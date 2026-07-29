Jefferies & Company Inc.: Hold für BMW-Aktie

Aktie unter der Lupe

30.07.26 11:43 Uhr

Die BMW-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) in der Autosparte habe die Konsensschätzung getroffen, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow sei höher als erwartet ausgefallen.

Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:27 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 61,18 EUR zu. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 14,42 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 513.337 BMW-Aktien gehandelt. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 30,5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.