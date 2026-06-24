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Aktienanalyse

Jefferies & Company Inc.: Hold für Merck-Aktie

25.06.26 15:19 Uhr
Merck-Aktie im Rampenlicht: Jefferies & Company Inc. gibt eine klare Ansage | finanzen.net

Die Merck-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
146,40 EUR 7,20 EUR 5,17%
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der Übernahme von Bio-Techne auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Mit dem Zukauf der Amerikaner stärke der Chemie- und Pharmakonzern sein Life-Science-Geschäft, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den Mittelpunkt rückten fortan die Zeitpläne für regulatorische Genehmigungen, die Integration des US-Unternehmens und die mit der Aufnahme von Fremdkapital veränderte Verschuldungslage von Merck.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Merck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 15:03 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 143,55 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 10,14 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 446.345 Merck-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 19,4 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

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