Aktie auf dem Prüfstand

Die BASF-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach eingestellten Übernahmebemühungen um Evonik auf "Underperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Laut BASF habe der Vorstand von Evonik nicht konstruktiv agiert, obwohl BASF signalisiert habe, nach zwei abgelehnten Kaufofferten eine weitere Erhöhung in Erwägung zu ziehen, schrieb Priyanka Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für BASF hätte die Übernahme strategische Vorteile bieten können, die starke Europa-Ausrichtung und Risiken mit Blick auf die Realisierung von Synergien hätten das Geschäft jedoch weniger attraktiv gemacht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die BASF-Aktie musste um 17:03 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 50,95 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 13,64 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 1.372.481 BASF-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 19,6 Prozent zu. Die BASF-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 09:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 09:56 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.