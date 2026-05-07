Analyse im Fokus

Jefferies & Company Inc. hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 32 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst James Vane-Tempest passte seine Schätzungen für den Dialysekonzern am Donnerstagabend an die Resultate des ersten Quartals an.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 13:20 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 37,56 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 17,47 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 299.863 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 7,9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.