Bewertung im Fokus

Jefferies & Company Inc. hat eine umfassende Prüfung der Airbus SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Das Analysehaus Jefferies hat Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe im Mai mit 81 Maschinen den Absatz gegenüber dem Vorjahr um rund 60 Prozent gesteigert und ihre Prognose übertroffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das zweite Quartal zeichne sich damit bislang ebenfalls eine deutliche Verbesserung ab.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 13:12 Uhr 1,0 Prozent. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 3,49 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 74.948 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 8,1 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.