Jefferies & Company Inc. verleiht Continental-Aktie Buy in jüngster Analyse

Aktienanalyse

23.09.26 16:34 Uhr

Jefferies & Company Inc.-Analyst Michael Aspinall hat eine umfassende Analyse des Continental-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Reifen-Importzahlen für Juli aus. Die Einfuhren aus China seien um 70 Prozent eingebrochen. Die Antidumpingmaßnahmen der EU zeigten Wirkung. Die lokale Produktion werde begünstigt, während sich China-Importe weiterhin auf die günstigen Marktsegmente konzentrierten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:18 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 69,48 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 15,14 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 79.818 Continental-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Continental-Aktie um 6,7 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.