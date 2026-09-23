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Aktienanalyse

Jefferies & Company Inc. verleiht Continental-Aktie Buy in jüngster Analyse

Jefferies & Company Inc. verleiht Continental-Aktie Buy in jüngster Analyse

Jefferies & Company Inc.-Analyst Michael Aspinall hat eine umfassende Analyse des Continental-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
70.18 EUR 0.50 EUR 0.72 %
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Reifen-Importzahlen für Juli aus. Die Einfuhren aus China seien um 70 Prozent eingebrochen. Die Antidumpingmaßnahmen der EU zeigten Wirkung. Die lokale Produktion werde begünstigt, während sich China-Importe weiterhin auf die günstigen Marktsegmente konzentrierten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:18 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 69,48 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 15,14 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 79.818 Continental-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Continental-Aktie um 6,7 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16:31 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Continental Buy UBS AG
04.09.26 Continental Kaufen DZ BANK
02.09.26 Continental Buy UBS AG
01.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.

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