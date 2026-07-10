Jefferies & Company Inc. verleiht Fresenius SE-Aktie Buy in jüngster Analyse
Die Fresenius SE-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Das nun vom Bundesrat beschlossene Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung sei für den Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber günstiger ausgefallen als der ursprüngliche Kabinettsentwurf, schrieb James Vane-Tempest am Montag. Es sichere das Wachstum der Krankenhausvergütungen, verlängere die Unterstützung für pflegebezogene Finanzierungen und erhöhe sowohl die operative Flexibilität des Unternehmens als auch ab 2027 über Zuschläge die Sektorfinanzierung.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius SE-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:56 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 42,09 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 30,67 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 115.332 Fresenius SE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 11,7 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Fresenius
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.