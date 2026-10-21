Jefferies & Company Inc. verleiht Fresenius SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Bewertung im Blick

21.10.26 14:07 Uhr

Hier sind die Erkenntnisse von Jefferies & Company Inc.-Analyst James Vane-Tempest, der das Fresenius SE-Papier näher betrachtet hat.

Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Gewinndynamik des Medizinkonzerns sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag in seinem Ausblick. Bei der Medikamentensparte Kabi erwartet er ein breit angelegtes Wachstum, während die Entwicklung des Krankenhausbetreibers Helios die übliche Saisonalität in Spanien widerspiegeln sollte. Bei der Dialyse-Beteiligung Fresenius Medical Care erwartet der Experte den stärksten Rückgang der Behandlungstage im laufenden Jahr.

Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 45,38 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 21,21 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.595 Fresenius SE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 7,4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.