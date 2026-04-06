Bewertung im Fokus

Jefferies & Company Inc. hat eine umfassende Prüfung der GEA-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Trotz der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten habe der Anlagenbauer seine Jahresziele bestätigt, schrieb Rizk Maidi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfragetrends seien in den wichtigsten Endmärkten weiterhin positiv.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die GEA-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 16:06 Uhr fiel die GEA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 61,00 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 6,56 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 111.636 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,5 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.