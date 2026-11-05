Jefferies & Company Inc. verleiht HOCHTIEF-Aktie Hold in jüngster Analyse

Bewertung im Fokus

05.11.26 16:37 Uhr

Jefferies & Company Inc. hat eine umfassende Prüfung der HOCHTIEF-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 493 Euro belassen. Das Wachstum des Baukonzerns beschleunige sich, doch die Zielsetzungen blieben unverändert, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für sich gesehen sei das dritte Quartal also sehr stark gewesen, der Ausblick jedoch impliziere eine Abkühlung im Schlussquartal.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die HOCHTIEF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 16:16 Uhr fiel die HOCHTIEF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 359,00 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 37,33 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 70.514 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,1 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.