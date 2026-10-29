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Aktuelle Analyse

Jefferies & Company Inc. verleiht MTU Aero Engines-Aktie Buy in jüngster Analyse

Jefferies & Company Inc. verleiht MTU Aero Engines-Aktie Buy in jüngster Analyse

Diese Empfehlung gibt Jefferies & Company Inc. für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
322.60 EUR -10.50 EUR -3.15 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat MTU nach Quartalszahlen des Triebwerksherstellers mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und insbesondere der Barmittelzufluss hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion. In beiden Fällen habe MTU die Prognose angehoben, aber trotz des guten Umsatzmixes nicht für das operative Ergebnis (Ebit).

Aktienbewertung im Detail: Die MTU Aero Engines-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 11:18 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 324,40 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 41,80 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 53.720 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 7,6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

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Datum Rating Analyst
13:16 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
11:31 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10:21 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets

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