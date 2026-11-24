Aktie bewertet

Das BASF-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Priyanka Patel unterzogen.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF anlässlich des Kapitalmarktages auf "Underperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe die Ziele für 2028 bestätigt und ein langfristiges Umsatzpotenzial für die Agrarsparte beziffert, schrieb Priyanka Patel in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BASF-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:42 Uhr um 1,9 Prozent auf 49,00 EUR nach. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 10,20 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 345.949 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 15,0 Prozent zu Buche. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2026 wird BASF voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.