Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Hold

Beiersdorf-Analyse im Blick

27.10.26 10:07 Uhr

Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Prüfung der Beiersdorf-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Zahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. David Hayes attestierte dem Konzern am Dienstag ein durchwachsenes drittes Quartal. Insgesamt überwögen aber die positiven Aspekte, nachdem Beiersdorf zuletzt wiederholt enttäuscht habe.

Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:51 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 79,92 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 7,41 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten 123.208 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 verlor die Aktie 13,5 Prozent. Am 04.03.2027 wird Beiersdorf voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.