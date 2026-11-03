Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Underperform

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03.11.26 09:48 Uhr

Jefferies & Company Inc.-Analyst James Vane-Tempest hat sich das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dank des aktuell laufenden Transformations- und Effizienzprogramms des Blutwäschespezialisten habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) die Markterwartung übertroffen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Dienstag.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 09:31 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 40,13 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 25,24 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 133.531 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2026 um 2,4 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.