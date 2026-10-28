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Aktie bewertet

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy

Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Philippe Houchois unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.96 EUR 0.08 EUR 0.20 %
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Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Die vollständigen Quartalszahlen hätten nach den am Dienstag veröffentlichten Eckdaten keine größeren Überraschungen enthalten, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch. Die zurückhaltende Prognose für das Pkw-Geschäft 2027 entspreche der Entwicklung im laufenden Halbjahr und beinhalte ein zusätzliches Risiko für den Marktkonsens. Ein Update zur China-Strategie erwartet Houchois erst mit den Jahreszahlen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:33 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 40,30 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 14,14 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 288.558 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 28,2 Prozent zu Buche. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10:46 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets

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