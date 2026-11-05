Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Rheinmetall-Aktie mit Buy
Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie hat sich das Rheinmetall-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der überraschend eingetrübte Jahresausblick könnte sich für ein Wachstumsunternehmen, das seine Glaubwürdigkeit in der Umsetzung noch wiederherstellen müsse, spürbar negativ auf die Aktie des Rüstungskonzerns auswirken, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.
Aktieninformation im Fokus: Die Rheinmetall-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Um 10:21 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 16,0 Prozent auf 842,90 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 60,16 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 358.025 Rheinmetall-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 45,5 Prozent nach. Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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