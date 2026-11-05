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Aktieneinstufung

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Rheinmetall-Aktie mit Buy

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Rheinmetall-Aktie mit Buy

Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie hat sich das Rheinmetall-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
846.60 EUR -98.90 EUR -10.46 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der überraschend eingetrübte Jahresausblick könnte sich für ein Wachstumsunternehmen, das seine Glaubwürdigkeit in der Umsetzung noch wiederherstellen müsse, spürbar negativ auf die Aktie des Rüstungskonzerns auswirken, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Aktieninformation im Fokus: Die Rheinmetall-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Um 10:21 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 16,0 Prozent auf 842,90 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 60,16 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 358.025 Rheinmetall-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 45,5 Prozent nach. Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
10:36 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
04.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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