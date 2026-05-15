DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3400 -3,5%Nas26.225 -1,5%Bitcoin66.213 -0,8%Euro1,1621 ±-0,0%Öl111,2 +1,6%Gold4.534 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
Goldman Sachs: So überbewertet ist der US-Dollar zum chinesischen Yuan tatsächlich Goldman Sachs: So überbewertet ist der US-Dollar zum chinesischen Yuan tatsächlich
S&P 500-Papier Viatris-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von Viatris S&P 500-Papier Viatris-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von Viatris
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JEIL PHARMACEUTICAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

18.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
JEIL PHARMACEUTICAL CO.LTD Registered Shs
13.800,00 KRW -380,00 KRW -2,68%
Charts|News|Analysen

JEIL PHARMACEUTICAL veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 21,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 180,00 KRW erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 130,30 Milliarden KRW, gegenüber 163,02 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,07 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu JEIL PHARMACEUTICAL CO.LTD Registered Shs

DatumMeistgelesen