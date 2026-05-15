JEIL PHARMACEUTICAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
18.05.26 06:35 Uhr
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JEIL PHARMACEUTICAL veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 21,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 180,00 KRW erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 130,30 Milliarden KRW, gegenüber 163,02 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,07 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
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