Jena Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Jena Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jena Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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