Jena Acquisition A legte Quartalsergebnis vor
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Jena Acquisition A hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Jena Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 USD je Aktie gewesen.
Redaktion Finanzen.net
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