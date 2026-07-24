JENOPTIK-Aktie: Experten empfehlen JENOPTIK im Juli mehrheitlich zum Kauf

Expertenprognosen

31.07.26 18:00 Uhr

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die JENOPTIK-Aktie geworfen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 46,00 EUR, was einem Anstieg von 8,72 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der JENOPTIK-Aktie von 37,28 EUR gleichkommt.

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu JENOPTIK veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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