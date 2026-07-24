JENOPTIK-Aktie: Experten empfehlen JENOPTIK im Juli mehrheitlich zum Kauf
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die JENOPTIK-Aktie geworfen.
Werte in diesem Artikel
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu JENOPTIK veröffentlicht.
2 Experten raten die JENOPTIK-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 46,00 EUR, was einem Anstieg von 8,72 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der JENOPTIK-Aktie von 37,28 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|47,00 EUR
|26,07
|20.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|45,00 EUR
|20,71
|08.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)