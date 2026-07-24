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Expertenprognosen

JENOPTIK-Aktie: Experten empfehlen JENOPTIK im Juli mehrheitlich zum Kauf

JENOPTIK-Aktie: Experten empfehlen JENOPTIK im Juli mehrheitlich zum Kauf

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die JENOPTIK-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
37.24 EUR 0.48 EUR 1.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu JENOPTIK veröffentlicht.

2 Experten raten die JENOPTIK-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 46,00 EUR, was einem Anstieg von 8,72 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der JENOPTIK-Aktie von 37,28 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG47,00 EUR26,0720.07.2026
Jefferies & Company Inc.45,00 EUR20,7108.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.07.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.05.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)