JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag im Plus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 19,27 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 19,27 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 19,40 EUR. Bei 19,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 76.721 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Bei 30,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2025 auf bis zu 18,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 1,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,426 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,37 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 25.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 300,67 Mio. EUR – ein Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 297,33 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

